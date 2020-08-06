بومبيو: سنكشف عن تدابير لدعم لبنان في الأيام المقبلة

عرض وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو، مساعدة لبنان، في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، معربا عن التزام بلاده الثابت لمساعدة الشعب اللبناني في مواجهة عواقب الانفجار المروع.

وأضاف "بومبيو" خلال مؤتمر صحافي لاحقا، إنّ الولايات المتحدة ستكشف عن تدابير لدعم لبنان في الأيام المقبلة.

من جهته، عبر البنك الدولي يوم أمس الأربعاء عن استعداده لحشد موارده لمساعدة لبنان بعد الانفجار الهائل الذي أودى بالعشرات وخلف آلاف الجرحى ودمّر جزءاً من بيروت.

موضوع يهمك كشفت قناة "فوكس نيوز" الأميركية أن الدوحة مولت تسليم أسلحة إلى ميليشيا حزب الله الإرهابية، معتبرةً أن هذا الأمر يعرض... فوكس نيوز: قطر ممول رئيسي لحزب الله.. ودعوات لتجميد أصولها أميركا

وأكدت المؤسسة قدرتها على استخدام خبراتها "لإجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات ووضع خطة لإعادة الإعمار وفق المعايير الدولية"، حسب بيان صادر عنها الأربعاء.

واقترحت "تبادل الدروس والخبرات من كل أنحاء العالم في إدارة عمليات التعافي وإعادة الإعمار بعد الكوارث". كما شدد البنك الدولي على أنه يمكنه "المشاركة بفعالية في منصة مع شركاء لبنان، لحشد الدعم المالي، العام والخاص، من أجل إعادة الإعمار"، وفقا لما نقلته "فرانس برس".

وقال البنك إنه "شريك لبنان منذ فترة طويلة"، مشددا على استعداده "لإعادة برمجة الموارد الحالية واستكشاف تمويل إضافي".

وكان البنك الدولي منح لبنان في أبريل قرضاً قيمته 120 مليون دولار لدعم قطاع الصحة.