صندوق النقد الدولي: نبحث كافة السبل لمساعدة لبنان

أكد صندوق النقد الدولي أنه يتم بحث كافة السبل لتقديم المساعدة للبنان.

وشهدت المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية مؤخرا الكثير من العقبات، إلى أن وصلت إلى طريق مسدود.

وكان مصرف لبنان المركزي قد أصدر توجيها للبنوك والمؤسسات المالية في البلاد لتقديم قروض استثنائية بالدولار للمتأثرين بانفجار بيروت.

وأوضح مصرف لبنان أن القروض يجب أن تكون بدون فوائد لمدة 5 سنوات للأفراد والشركات الذين دمرت ممتلكاتهم جراء انفجار مرفأ بيروت.

كما سيتم بيع الدولار لجميع مستوردي الألمنيوم والخشب والزجاج بسعر 3900 ليرة للدولار، وهو سعر أقل بكثير من سعر السوق السوداء الذي يزيد عن 8 آلاف ليرة للدولار.

موضوع يهمك قد يحصل لبنان فقط على نصف التمويل الذي كان يتطلع للحصول عليه من صندوق النقد الدولي عند بدء المفاوضات، وفقا لمسؤول، مشيرا... صندوق النقد الدولي قد يوفر 5 مليارات دولار فقط للبنان اقتصاد

وقال مصرف لبنان المركزي، في بيان: "سنقدم قروضا دولارية بصفر بالمئة فائدة للبنوك والمؤسسات المالية التي تعرض قروضا استثنائية".

ووجه مكاتب تحويل الأموال صرف التحويلات الخارجية إلى لبنان بالدولار.

إلى ذلك، أوضح مصرف لبنان المركزي أن القروض الاستثنائية المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية يمكن سدادها بالليرة بناء على سعر صرف البنك.