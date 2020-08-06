مسؤولة بالمركزي الأميركي: مرحلة إعادة فتح الاقتصاد صعبة

قالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند، إن النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة زاد في الأسابيع القليلة الماضية، وإن مرحلة إعادة فتح البلاد قد تستغرق وقتا أطول مما توقعه الكثيرون في البداية.



وأضافت أن بعض الولايات الأميركية أوقفت خططها لإعادة فتح الشركات، وأعادت فرض قيود جديدة بعد أن شهدت زيادة في الإصابات بفيروس كورونا، وهو اتجاه يدفع المستهلكين لخفض الإنفاق.



وقالت ميستر في تعليقات مكتوبة ستلقيها في منتدى افتراضي في وقت لاحق اليوم "مرحلة إعادة الفتح اتضح أنها صعبة... وعليه فإنها قد تستغرق فترة أطول مما توقع الكثيرون عندما بدأت".

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وقالت أيضا إنها تتوقع أن يظل معدل البطالة في الولايات المتحدة مرتفعا عند حوالي 9% في نهاية 2020، وتتوقع أن الناتج الاقتصادي سينخفض بنسبة 6% مقارنة مع نهاية 2019.



وتابعت "الضبابية التي تحيط بهذه التوقعات مرتفعة للغاية. نحن في وضع لم يسبق له مثيل والنتائج تعتمد ليس فقط على السياسات الاقتصادية الملائمة بل أيضا على اعتبارات الصحة العامة".

وسجلت الولايات المتحدة 46,321 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة يوم الاثنين الماضي، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

ما سجل أكبر اقتصاد في العالم 532 حالة وفاة أيضاً حتى الساعة 8,30 مساء (00,30 ت.غ الثلاثاء)، وفق الجامعة في بالتيمور.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن 4,711,323، بينهم 155,366 حالة وفاة، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا في العالم.