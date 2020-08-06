موديز: دول وشركات إفريقية ستقتدي بما فعلته مصر هذا العام 

قالت وكالة موديز، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن ينخفض إصدار الصكوك بنسبة 5% إلى حوالي 170 مليار دولار بسبب أزمة كورونا، وذلك بعد خمس سنوات من النمو السريع.

وقال نيتيش بوجناغاروالا، نائب رئيس الوكالة إن الانخفاض سيكون محدودا جزئيا بفعل احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي التمويلية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

وأضاف أن إصدار الصكوك سيرتفع في الجزء الثاني من هذا العام إلى 90 مليار دولار بقيادة المُصدرين السياديين في الخليج.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإن إصدار الصكوك سيشهد في عام 2020 ثاني أعلى مستوى له بعد ارتفاع بنسبة 36% عام 2019، وفقا للتقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت".

وانخفض إجمالي إصدار الصكوك خلال الستة أشهر الأولى من عام 2020 إلى 77 مليار دولار، أي بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي بسبب ضعف النشاط في ماليزيا وإندونيسيا.

وانخفض إصدار الصكوك في جنوب شرق آسيا بنسبة 25%، بينما ارتفع حجم الإصدارات في الشرق الأوسط بنسبة 7%.

ومن المرجح أن ينتعش حجم الإصدارات في النصف الثاني من عام 2020 في ظل سعي الحكومات إلى جمع الأموال لتمويل تدابيرها لمواجهة أزمة كورونا.

ومن الممكن أيضا أن يتسبب تراجع أسعار النفط في توسيع العجز وزيادة الاحتياجات التمويلية لدى المصدرين من الشركات المُصدِّرة للنفط في دول الخليج بشكل أساسي.

وتتوقع موديز أن يدخل بعض المصدرين السياديين والشركات من إفريقيا إلى السوق مثل ما فعلته مصر ونيجيريا في وقت سابق هذا العام.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن سوق الصكوك الخضراء لا تزال في مراحلها الأولى، فإن إصدار الصكوك سيتسارع في ظل الرواج الذي تكتسبه الجهود الساعية إلى مكافحة التغير المناخي.