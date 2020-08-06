مصر واليونان توقعان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده وقعت مع اليونان اتفاقية مشتركة تتيح للبلدين الاستفادة من ثروات المتوسط .

واستقبل سامح شكري، صباح اليوم الخميس، نيكوس دندياس، وزير خارجية اليونان بمقر وزارة الخارجية، لبحث العلاقات بين البلدين.

وكانت وسائل إعلام مصرية، قالت إن اليونان ومصر تستعدان لترسيم الحدود البحرية، حيث يزور، اليوم الخميس، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، القاهرة لاستئناف المفاوضات حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ورجحت مصادر مطلعة أن يكون هناك اتفاق بين الجانبين على توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، مؤكدة أنه وفي أعقاب التوقيع على اتفاقية لتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين اليونان وإيطاليا، أعلن دندياس، في تصريحات الثلاثاء 9 يونيو، أنه سيزور مصر للحصول على نتيجة مماثلة.

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وبحسب تصريحات وزير الخارجية اليوناني، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيطاليا واليونان بتعيين المناطق الاقتصادية "أثار بالتأكيد غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، مشيرا إلى أن إيطاليا تبنت بالكامل تفسيرا للقانون الدولي على النحو الذي تقصده اليونان.

كما أوضح وزير الخارجية اليوناني أن تركيا هي التي تصر فقط على "رؤيتها أحادية البعد".

يذكر أن وزيري خارجية إيطاليا واليونان، عقدا مؤتمرا صحافيا الثلاثاء 8 يونيو في أثينا، في أعقاب توقيعهما على اتفاقية لتعيين المناطق الاقتصادية بين البلدين وإقامة منطقة اقتصادية حصرية.