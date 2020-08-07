ترمب يفرض ضرائب 10% على واردات الألمنيوم الكندي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم أمس الخميس، أنه أمر بإعادة فرض ضريبة بقيمة 10% على واردات الألمنيوم من كندا، معتبراً أن هذا الشريك التجاري المهم يستغل الولايات المتحدة.

وذكر ترمب في مصنع بأوهايو، أنه وقع إعلاناً يدافع عن الصناعة الأميركية، عبر فرض ضرائب ألمنيوم على كندا، كانت كندا تستغل البلاد، كالعادة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأضاف أنه رفع سابقاً الضريبة عن كندا في إطار اتفاق التبادل الحر مع المكسيك والولايات المتحدة، شرط ألا تغرق البلاد بالصادرات وتدمر جميع وظائف الألمنيوم لديها.

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وتابع أن منتجي الألمنيوم الكنديين كسروا ذلك الالتزام.

يأتي هذا بعد مرور أكثر من شهر على إعلان الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر قلقه إزاء معاناة منتجي الألومنيوم الأميركيين، الذين يقولون إنهم تضرروا من الزيادة الكبيرة في واردات المعدن من كندا.

وكان السفير الكندي لدى الولايات المتحدة كريستن هيلمان قال إنه يتعين على الولايات المتحدة التحلي بالصبر قبل اتخاذ قرار بشأن فرض رسوم على المنتجات الكندية من الألومنيوم الخام، لأن الزيادة الأخيرة في صادرات هذه المنتجات إلى السوق الأميركية مؤقتة نظراً لتحول المنتجين في كندا عن تصنيع منتجات الألومنيوم بسبب تراجع الطلب في ظل جائحة فيروس كورونا.