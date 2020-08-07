‏‏‏‏‏‏‏‏‏هيئة المقاولين: مجلس الوزراء قرر دراسة تحويل قطاع التشييد إلى صناعة

قال أسامة العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين إن مجلس الوزراء أصدر قرارا بدراسة تحويل قطاع التشييد إلى صناعة.

وذكر العفالق أنه تم تكليف الهيئة بصفتها المشرفة على القطاع بتنفيذ هذه المهمة والتي من خلالها سيكون هناك تحول جذري في مخرجات القطاع نوعاً وكماً وكيفاً، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وقال إن الدراسة ستقوم على كيفية نقل أغلب العمليات من الموقع إلى المصنع وهذا سيعزز من القدرة على استخدام التقنيات الحديثة وكذلك التحكم أكثر في جودة المنتج وكميته وبالتالي في التكلفة وسرعة الإنتاج وتطبيق معايير أفضل في السلامة.

وبين أن من ضمن ما تم تكليف الهيئة من مجلس الوزراء دراسة تطوير وتنمية منشآت قطاع المقاولات، ووضع معايير للترخيص لمزاولة مهنة المقاولات.