سويسرا توقع صفقة لشراء ملايين الجرعات من هذا اللقاح

قالت الحكومة الفيدرالية السويسرية إنها أبرمت صفقة مع شركة مودرنا لتزويد سويسرا بنحو 4.5 مليون جرعة من لقاح كوفيد - 19 إذا نجحت شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية في تطوير أحدها.

يقول المكتب الفيدرالي للصحة العامة إن الاتفاقية تهدف إلى "ضمان وصول سويسرا في وقت مبكر إلى لقاح مودرنا" وهي واحدة من أولى الصفقات من قبل أي حكومة مع الشركة.

ذكر بيان للمكتب يوم الخميس أن "الحكومة الفيدرالية ترغب في ضمان حصول السكان السويسريين بسرعة على لقاح كوفيد-19 الآمن والفعال. في الوقت نفسه، تدعم سويسرا المشاريع متعددة الأطراف من أجل التوزيع العادل للقاح في المستقبل".

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وأضافت أن صفقة مودينا ستجعل من الممكن تطعيم 2.25 مليون شخص، لأن التوقعات تشير إلى الحاجة إلى جرعتين. سيكون هذا كافيا لأكثر من ربع سكان الدولة الغنية في جبال الألب البالغ عددهم 8.2 مليون نسمة.

كما تجري الحكومة السويسرية محادثات مع شركات لقاحات أخرى وقد خصصت بالفعل 300 مليون فرنك سويسري (ما يقرب من 330 مليون دولار) لشراء لقاح كوفيد-19. ولم تحدد قيمة صفقة مودرنا.

وجدت التجارب المبكرة أن لقاح مودرنا التجريبي، الذي تم تطويره بالتعاون مع المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، قد أدى إلى تنشيط جهاز المناعة لدى الناس. بدأت دراسة أكبر من المتوقع أن تشمل 30 ألف شخص الشهر الماضي وتأمل في إظهار أن اللقاح قوي بما يكفي للحماية من فيروس كورونا.

تأتي الاتفاقية وسط نقاش شائك حول من الذي يجب أن يحصل على لقاح كوفيد-19 الآمن والفعال أولاً.