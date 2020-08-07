71 % نمو بعائدات التجارة الرقمية عالمياً

نشرت شركة سيلزفورس يوم أمس الخميس تقريرها الخاص بمؤشر التسوق العالمي للربع الثاني من العام، الذي يسلط الضوء على أبرز توجهات قطاع التجزئة خلال أشهر إبريل، ومايو، ويونيو.

وقد تسببت أزمة جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" بإدخال تغييرات جذرية على أسواق التجزئة والتسوق الرقمي، فخلال الربع الأول من العام، شهدنا تأثيراتها الأولية في أسواق التجزئة مع نمو عائدات التجارة الرقمية في الربع الأول من عام 2020 بمعدل 20%.

وسجلت عائدات التجارة الرقمية في الربع الثاني نمواً غير مسبوق بلغ 71% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو نشهده منذ إطلاق مؤشر التسوّق قبل سبع سنوات. كما شهد الربع الثاني من العام معدلات زيادة تاريخية لعدد الزيارات (37%)، والتحوّل للشراء الرقمي (35%)، والإنفاق (34%)، مقارنة بما شهدناه منذ عام 2013.