كندا: سنتخذ تدابير ضد رسوم ترمب التجارية

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الكندية كريستيا فريلاند، أن بلدها سيتخذ خلال شهر "تدابير مضادة" بقيمة 3,6 مليار دولار كندي (2,3 مليار يورو) ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بقيمة 10% على الألمنيوم الكندي.

ودانت فريلاند القرار الأميركي الذي اعتبرته "غير منطقي"، وأعلنت أن رئيس الوزراء جاستين ترودو سيجري "مراجعة لقائمة طويلة مفصّلة للمنتجات (الأميركية) التي تحتوي على الألمنيوم" خلال شهر.

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وأضافت خلال مؤتمر صحافي أن "الردود الجمركية" ستدخل حيز التنفيذ مع انتهاء المراجعة.

وسترد أوتاوا على "الرسوم غير المبررة" بشكل "سريع وصارم"، وأشارت المسؤولة الثانية في الحكومة الكندية إلى أنه "على كل دولار تفرضه الولايات المتحدة على الواردات الكندية، سنفرض في المقابل رسوما مماثلة".

وأوضحت فريلاند أنه "لن نفاقم الوضع، لكننا لن نتراجع أيضا"، مشيرة إلى أن "صناعة الألمنيوم الكندية مهمة لاقتصاد كندا" وتوفر نحو 10 آلاف وظيفة مباشرة.

وستدخل الرسوم الجمركية على الألمنيوم الكندي حيز التنفيذ اعتبارا من 16 آب/أغسطس.

وقال الرئيس الأميركي خلال كلمة في مصنع "ويرلبول" لآلات الغسيل في مدينة كلايد بولاية أوهايو، "وقّعت إعلانا يدافع عن الصناعة الأميركية، عبر فرض ضرائب ألمنيوم على كندا. كانت كندا تستغلنا، كالعادة".

عقب هذا التصريح "غير المقبول" للرئيس الأميركي، حثّ رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد الكنديين على إعطاء الأولوية لشراء المنتجات المصنعة في كندا.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو على تويتر : "سندافع دائما عن عمالنا في قطاع الألمنيوم"، كما شجب فاعلون اقتصاديون أميركيون وكنديون قرار ترمب.

وتأتي إعادة فرض هذه الرسوم الجمركية بعد أسابيع من دخول اتفاق تبادل حر جديد بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك حيز التنفيذ مطلع تموز/يوليو.

وعوّض هذا الاتفاق "اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)" التي وقعت عام 1994 واعتبرت جميع أطرافها أن الزمن قد عفا عليها.

ولم يتردد ترمب في حزيران/يونيو 2018، في خضم التفاوض حول اتفاق التبادل الحر الجديد، في فرض رسوم جمركية عقابية على الألمنيوم الكندي.

وأعلنت كندا حينها فرض رسوم جمركية على منتجات أميركية (الفولاذ والألمنيوم، وكذلك الوسكي والكاتشب وعصير البرتقال والقوارب الشراعية، وغيرها).

وتخلى ترمب في أيار/مايو 2019 عن فرض هذه الرسوم الجمركية بشرط ألا تقوم كندا "بإغراق بلدنا بصادراتها وألا تدمر جميع وظائف الألمنيوم لدينا".