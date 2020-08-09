صندوق النقد: حان الوقت للمجتمع الدولي مساعدة لبنان!

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أنه في أعقاب المأساة الرهيبة في لبنان حان الوقت للوحدة الوطنية للتغلب على هذه الكارثة وكذلك لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي لا تزال البلاد تواجهها.



وشددت Georgieva على أن الوقت قد حان أيضا للمجتمع الدولي وأصدقاء لبنان لأن يتقدموا لمساعدة البلد في هذه اللحظة الملحة.



وأكدت أن صندوق النقد الدولي يبحث كل السبل الممكنة لدعم شعب لبنان، مشيرة إلى ضرورة التغلب على الجمود في المناقشات حول الإصلاحات الحاسمة ووضع برنامج هادف لتغيير الاقتصاد وبناء الثقة في مستقبل البلاد.

موضوع يهمك من الولايات المتحدة إلى فرنسا مرورا بالصين وروسيا ومصر، يعقد المانحون الدوليون اجتماعا عبر الفيديو، الأحد، لدعم لبنان... اليوم.. المانحون الدوليون "يهبون" لإنقاذ لبنان من القاع اقتصاد

مؤتمر للمانحين

ومن الولايات المتحدة إلى فرنسا مرورا بالصين وروسيا ومصر، يعقد المانحون الدوليون اجتماعا عبر الفيديو، الأحد، لدعم لبنان الذي هزه انفجار هائل ويعاني من أزمة اقتصادية خطيرة.

وسيبدأ المؤتمر الذي ينظم بمبادرة من فرنسا والأمم المتحدة، عند الساعة 14,00 (12,00 بتوقيت غرينتش).

وقالت الرئاسة الفرنسية إنه سيشكل "خطوة للضرورة والأمل لمستقبل" البلاد.

وأدى الانفجار الهائل الذي وقع الثلاثاء في مستودع في مرفأ العاصمة اللبنانية إلى سقوط 158 قتيلا على الأقل وستة آلاف جريح وعشرات المفقودين، إلى جانب تشريد مئات الآلاف من الأشخاص.

ماكرون يهب لمساعدة بيروت

وكان إيمانويل ماكرون، أول رئيس دولة أجنبية يزور لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وعد في العاصمة اللبنانية الخميس بتقديم مساعدة سريعة وكبيرة من الأسرة الدولية.

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيشارك في الاجتماع. وقال "سنعقد مؤتمرا عبر الفيديو مع الرئيس ماكرون وقادة لبنان وقادة من أماكن أخرى في العالم". وأضاف أن "الجميع يريدون تقديم المساعدة"، مشيرا إلى أنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي.