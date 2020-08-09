هل سيعوض التأمين خسائر انفجار مرفأ بيروت؟

قال الرئيس التنفيذي لشركة CAPE لوساطة التأمين، فادي رومانوس، في مقابلة مع "العربية" إن حالة الذهول من انفجار مرفأ بيروت، أتبعها حالة من عدم الوضوح حيال تعويضات التأمين لهذا الدمار غير الطبيعي.

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وأضاف رومانوس أنه "لا أحد يمكنه أن يصدق حجم الأضرار، وإلى الآن لم ترسل الشركات خبراء لتقييم الأضرار في ظل غياب التحرك الحكومي".

وتحدث عن ثلاثة أنواع للتأمين من بوالص تأمين الحريق الاعتيادية والتي تستعملها البنوك ومصرف الإسكان وهذه البوليصة لن تغطي خسائر الانفجار حتى لو تضمنت بند الانفجار الداخلي في المنازل.

كما تحدث عن بوالص التأمين الأخرى، والتي تشمل كل المخاطر العقارية أو الصناعية، وفي حال كان سبب الانفجار حادث عرضي وليس تخريبيا فلا توجد تغطية، بينما باقي أسباب الحوادث فكلها مغطاة في هذه البوالص.

وقال إن بعض المؤمّنين يحملون بوليصة ضد مخاطر الحرب والإرهاب والطيران فهذه تغطي حسب النص المكتوب فيها، كما تغطي وجود حالات نهب أثناء الانفجار وبعده.

وشرح أن الكثير من المشاكل تنشأ عن شروط بوالص التأمين، ومنها أن شركات التأمين تلزم التبليغ عن الحادث وأضراره خلال 48 ساعة أو 72 ساعة ويرسلون خبيرا للتقييم وهذا في الحالة اللبنانية سيكون أمرا معقدا لهول الانفجار.