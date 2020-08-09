ماكرون للبنانيين: مستعدون لمواجهة المأساة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للمانحين الخاص بلبنان الذي عقد افتراضيا، اليوم الأحد، أن فرنسا بدأت تقديم الدعم للبنان.

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وقال إن الرئيس اللبناني، ميشال عون يدرك حقيقة الإصلاحات المطلوبة.

وأكد أن الشعب اللبناني حر وفخور وذو سيادة.

وحذر الرئيس الفرنسي من أن الفوضى في لبنان ستؤثر على المنطقة.

وحث دول العالم على تقديم الدعم للبنان، مؤكداً أن وضع الموارد قيد التنفيذ، يعد أمرا في غاية الأهمية.

وأشار إلى تسيير رحلات جوية للمساعدات الفرنسية بجانب سفينتين، إضافة إلى مساعدات من القطاع الخاص.

وقال إن من المهم أن تكون المساعدات "أكثر فعالية ويستفيد منها الشعب اللبناني".

وعبر عن الدعم لتحقيق مستقل بشأن كارثة أغسطس، التي أعقبت مرحلة تحديات سياسية واقتصادية صعبة في لبنان.

وأضاف أن أزمة لبنان بدأت سياسية واقتصادية وجاء انفجار أغسطس الذي يضيف الكثير من المشاكل لأزمة سياسية واقتصادية ملحة.

وقال إن "إسرائيل لمحت إلى استعدادها لمساعدة لبنان".

وشدد ماكرون على أنه لابد "من بناء استجابة دولية بتنسيق الأمم المتحدة".

واعتبر أن الأموال التي جمعت اليوم يجب أن تكون بداية، مؤكدا ضرورة "إيصال المساعدات مباشرة إلى اللبنانيين على الأرض".

كما أكد الرئيس الفرنسي وجوب مساعدة لبنان من مختلف الدول حتى يتجنب الفوضى.