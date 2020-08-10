ارتفاع البطالة في تركيا إلى 12.9%

أظهرت بيانات اليوم الاثنين ازدياد البطالة في تركيا قليلا فخلال الفترة ما بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران فقد ارتفعت البطالة إلى 12.9 %، مقارنة مع 12.8 %، في الشهر السابق بفضل حظر على تسريح العاملين في خضم جائحة كورونا.

وتراجع التوظيف 2.4 مليون على أساس سنوي في الفترة ذاتها إلى 25.9 مليون، بالتزامن مع ظهور أثر التوقف شبه التام لأنشطة الشركات على الاقتصاد. وتراجع معدل المشاركة في سوق العمل إلى 47.6 %، من 52.9 %، قبل سنة.

كان معدل البطالة 12.8 %، في الفترة ذاتها قبل عام. وارتفع معدل البطالة غير الزراعية إلى 15.2 %، من 15%، قبل سنة، حسبما ذكره معهد الإحصاء التركي.