انفجار بيروت ضرب 240 ألف بناية ومسكن

قدر نقيب المقاولين في لبنان، مارون الحلو، الخسائر الفادحة جراء انفجار مرفأ بيروت، بحوالي 1.5 مليار دولار للمرفأ نفسه، و2 مليار دولار أضرار 40 ألف بناية و200 ألف مسكن محيطة بموقع الحادث الأليم.

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وقال الحلو في مقابلة مع "العربية" إن التقديرات التأمينية وغيرها من الأضرار سترفع الرقم إلى أكبر من ذلك.

وكانت تقديرات سابقة تشير إلى أن الخسائر تتراوح بين 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار.

وقال الحلو إن شركات التأمين تنتظر القرار الذي سيصدر عن الحكومة والنتيجة الأولية من التحقيق، مؤكداً أن هذا الأمر مهم جداً في تحديد صلاحية وتفاصيل وثيقة التأمين.

وأضاف أن هناك ضبابية كاملة وإحباطا جعلت المواطن اللبناني أمام حالة من الذهول، وأبرزها أن المواطن لا يعرف لماذا عليه أن يدفع هذا الثمن الباهض جراء عمل عدواني أو حربي أو تقصير.

وأوضح أن مواد البناء المطلوبة جزء منها متوفر لكنها لكن تكون كافية، وسيجري الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وبشأن المباني الآيلة للسقوط قال إنه من أصل تضرر 40 ألف بناية و200 ألف مسكن، فإن "القليل منها مهدد بالانهيار".

ووصف موقع الانفجار بأنه منطقة سكنية بامتياز وتعبر عن تاريخ بيروت، وسيكون من الضروري العمل على إعادة ترميمها قدر الإمكان، وهذا يشمل المباني الأثرية.