صندوق النقد يعلن شروطه لمنح لبنان القروض المطلوبة

طالبت كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي لبنان باستدامة الديون واستعادة ملاءة الموارد العامة وصلابة النظام المالي كأحد الشروط لمنح البلاد قروضا بمليارات الدولارات بالإضافة إلى ذلك، قالت جورجيفا إنه ينبغي أن يتسم النظام المالي اللبناني بالملاءة، وأشارت إلى أن من استفاد سابقاً من العائدات المفرطة يجب أن يشارك في أعباء إعادة رسملة البنوك لضمان حماية مدخرات المودعين اللبنانيين العاديين.

كذلك دعا صندوق النقد إلى وضع ضوابط مؤقتة لمنع تهريب الرساميل خلال فترة الإصلاحات وإلى وقف الخسائر وتأمين التدقيق والشفافية في المؤسسات العامة وبينها البنك المركزي.

كما حث الصندوق لبنان على إلغاء نظام سعر الصرف المتعدد لوقف المزيد من التدهور في الليرة اللبنانية.

موضوع يهمك توقع تقرير حديث، أن ينمو الاقتصاد المصري بما يتراوح بين 2.5 إلى 3% خلال العام المالي الحالي، وذلك بدعم من أساسيات... "HSBC" يتوقع ضغوطاً حادة على موارد مصر من العملة الصعبة بنوك وتمويل

إلى ذلك، قالت جورجيفا، إنه في أعقاب المأساة الرهيبة في لبنان حان الوقت للوحدة الوطنية للتغلب على هذه الكارثة وكذلك لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي لا تزال البلاد تواجهها.

وشددت جورجيفا على أن الوقت قد حان أيضا للمجتمع الدولي وأصدقاء لبنان لأن يتقدموا لمساعدة البلد في هذه اللحظة الملحة.

وأكدت أن صندوق النقد الدولي يبحث كل السبل الممكنة لدعم شعب لبنان، مشيرة إلى ضرورة التغلب على الجمود في المناقشات حول الإصلاحات الحاسمة ووضع برنامج هادف لتغيير الاقتصاد وبناء الثقة في مستقبل البلاد.