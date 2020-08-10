تراجع التضخم السنوي بمصر إلى 4.2% في يوليو

قال الجهاز المركزي المصري للتعبة العامة والإحصاء اليوم الاثنين إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.2% على أساس سنوي في يوليو من 5.6% في يونيو.



وبهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

إلى ذلك، قالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس "الأرقام جاءت متوافقة مع التوقعات وأقل من مستهدفات البنك المركزي وتحت السيطرة منذ فترة"، وفقا لما نقلتة "رويترز".



ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم الرئيسي ليبلغ 0.4% في يوليو، مقارنة مع 0.1% في يونيو.



وعزا جهاز الإحصاء ذلك الصعود إلى "ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 11.2 بالمئة وخدمات الفنادق 2.7% وخدمات مرضى العيادات الخارجية 1.5%".



ورفعت وزارة الكهرباء في مصر أسعار الكهرباء بين 17 و26.7% من السنة المالية الجديدة 2020-2021 التي بدأت في أول يوليو للمنازل، وللمتاجر التي تستهلك حتى 250 كيلووات ساعة شهريا بنسبة 4.3%.



وقال الجهاز إن أسعار مجموعة الخضروات انخفضت 1.8% واللحوم والدواجن 2.2% والفاكهة 3.7% والأسماك والمأكولات البحرية 2.3%.



وتوقعت السويفي أن يظل مستوى التضخم عند مستوى أقل من 0.5% مقارنة مع الشهر السابق في أغسطس وأقل من 0.75% في سبتمبر وأكتوبر تشرين الأول.