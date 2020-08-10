إيرادات حكومة البحرين تهبط 29% بالنصف الأول

قالت وكالة أنباء البحرين يوم الاثنين، إن إيرادات الحكومة تراجعت 29% في النصف الأول من 2020 بسبب ضعف أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا المستجد.

وهبطت الإيرادات النفطية 35% بينما تراجعت الإيرادات غير النفطية 13%. وارتفع الإنفاق الحكومي 2% في النصف الأول من العام.

وفي يوليو تموز، قالت البحرين إنها ستضيف حوالي 177 مليون دينار (470 مليون دولار) إلى ميزانية الدولة للعام 2020 في إنفاق طارئ لمحاربة جائحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة ستاندر آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية في مايو أيار، إن العجز في ميزانية البحرين من المنتظر أن يرتفع إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، من 4.6% في 2019 فيما يرجع إلى حد كبير إلى هبوط أسعار النفط.