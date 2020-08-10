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بنوك إيطاليا.. ارتفاع حاد للإقراض في يونيو 2020

المصدر: رويترز
إيطاليا عانت مبكراً من جائحة كورونا
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أظهرت بيانات يوم الاثنين، أن إقراض البنوك الإيطالية للشركات ارتفع بشكل حاد في يونيو حزيران مع استئناف الشركات النشاط بعد إغلاق لفترة طويلة وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال البنك المركزي الإيطالي في تقرير، إن قروض البنوك للشركات غير المالية ارتفعت 3.7% على أساس سنوي في يونيو حزيران، أو تقريبا ضعفي الزيادة المسجلة في مايو أيار والبالغة 1.9%، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2011.

وواصلت البنوك الإيطالية تقليل إجمالي القروض غير المدفوعة لتنخفض إلى 68.1 مليار يورو (80 مليار دولار) في نهاية يونيو حزيران مقابل 71.2 مليار يورو قبل شهر.

كلمات دالّة

#إيطاليا, #تمويل, #قروض

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