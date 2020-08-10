مسح: 33% من أرباب العمل في بريطانيا يعتزمون تسريح موظفين

يخطط 33% من أرباب العمل في بريطانيا لخفض عدد الموظفين خلال الفصل الجاري، وفقًا لمسح شمل ألفي صاحب عمل أجرته هيئة الموارد البشرية CIPD ومجموعة Adecco.

وأظهر المسح أن المشكلة أكثر حدة داخل الشركات الخاصة، حيث تتوقع 40% من الشركات تسريح الموظفين.

يأتي ذلك مع البدء بسحب الدعم الحكومي على الرغم من أن العديد من الشركات لا تزال تكافح وسط الانتعاش الهش للاقتصاد بعد أشهر من الإغلاق.

وكانت الحكومة تدفع أجور 9.6 مليون وظيفة بتكلفة تقارب 34 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من الثاني من أغسطس.

وقد حذر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي من أن البطالة سترتفع إلى حوالي 7.5% بحلول نهاية العام.

وتكبدت الشركات أصلاً خسائر ضخمة حتى اليوم، فشبكة الوجبات السريعة "بريتامانجيه" التي تنتشر فروعها بكثافة في أحياء الـ"سيتي"، أعلنت إقفال عدد من الفروع، مما يهدد نحو ألف من العاملين لديها.

وقدّر مركز "سي إي بي آر" الربح الفائت على العاصمة البريطانية بنحو 178 مليون جنيه إسترليني شهرياً.

أما بابلو شاه، فرأى أن قدرة لندن على جذب الطاقات الشابة من العالم أجمع ستتأثر سلباً هي الأخرى.

وحذّر من أن "الأثر الاقتصادي السلبي سيتفاقم في حال شعرت الشركات بالخوف، وإذا لم يعد الموظفون، وإذا لم يعد الناس يرون في لندن مكاناً للعيش وجاذباً للشركات الجديدة".