وزير أميركي: مشروع قانون محتمل للإغاثة من تداعيات كورونا

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الاثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب والكونغرس يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق بشأن المزيد من المساعدات الاقتصادية، وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، في أقرب وقت هذا الأسبوع إذا تحلى الديمقراطيون "بالعقلانية".

وقال منوتشين في مقابلة مع قناة (سي.إن.بي.سي) التلفزيونية، إن هناك مجالا للتوصل إلى حل وسط بشأن اتفاق للمزيد من المساعدات، وإنه ينبغي تمرير تشريع، لكنه رفض الإفصاح عن موعد استئناف المحادثات بين الجانبين.

وأضاف قائلا "أعتقد بإمكانية التوصل إلى حل وسط إذا كان الديمقراطيون مستعدين للتحلي بالعقلانية. لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يتعين علينا القيام بها والتي اتفقنا عليها".

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وقال منوتشين إنه لن يعقب على التفاصيل الخاصة بالوقت الذي قد يستأنف فيه مسؤولو الإدارة والزعماء الديمقراطيون المحادثات، لكنه أضاف "إذا كان بإمكاننا التوصل لاتفاق عادل، فسنفعل ذلك هذا الأسبوع".

وانهارت المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونغرس حول مشروع قانون خامس لمعالجة تداعيات تفشي كوفيد-19 في البلاد الأسبوع الماضي، مما دفع الرئيس الجمهوري دونالد ترمب إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية خلال عطلة نهاية الأسبوع تتعلق بإعانات البطالة وإخلاء المستأجرين للمنازل وضرائب الرواتب وقروض الطلاب.