كورونا يمحو 144 ألف وظيفة في بريطانيا

انخفض عدد العمال المسجلين على قوائم رواتب الشركات البريطانية بمقدار 114 ألف عامل في تموز/يوليو مقارنة بحزيران/يونيو وسط أزمة فيروس كورونا المستجد، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء.

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وتم إلغاء ما مجموعه 730 ألف وظيفة منذ آذار/مارس، عندما فرضت بريطانيا تدابير إغلاق لمواجهة جائحة كوفيد-19، وفق بيان لمكتب الإحصاء الوطني.

وبقي معدل البطالة عند 3,9% بحسب المكتب.

وكان بنك إنجلترا قد حذر الأسبوع الماضي من ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 7,5% بنهاية العام، في أعقاب توقف برنامج حكومي للبطالة الجزئية يدعم أجور الموظفين.

وقال جوناثان آثو، المسؤول في دائرة الاحصاء عن البيانات الاقتصادية إن "سوق العمل يواصل نهج تراجع التوظيفات والخفض الكبير لساعات العمل فيما عدد كبير من الناس تسجلوا في البطالة الجزئية".

وتسدد الدولة ما يصل إلى 80% من الرواتب لنحو عشرة ملايين عامل بموجب برنامج البطالة الجزئية، وهم غير مصنفين كعاطلين من العمل.

والشركات البريطانية - من المتاجر إلى خطوط الطيران - بصدد إلغاء آلاف الوظائف رغم جهود الحكومة لضمان التوظيفات خلال الوباء.

وقال آثو إن "وتيرة انخفاض التوظيفات أكبر ما تكون بين الأصغر سنا والأكبر سنا، إلى جانب الوظائف التي تتطلب مهارات منخفضة".