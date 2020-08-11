لافروف: خط أنابيب نورد ستريم2 يوشك على الانتهاء

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء إن خط أنابيب غاز نورد ستريم2 الواصل إلى ألمانيا سيكتمل في المستقبل القريب.

وجرى تعليق العمل في خط الأنابيب بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات عليه في ديسمبر/كانون الأول.

وعلى نحو منفصل، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الثلاثاء إن بلده يملك حقا سياديا في اتخاذ قرار بشأن مصادر الطاقة. يأتي ذلك في ظل المخاوف الأميركية من أن يؤدي مد خط أنابيب الغاز الطبيعي إلى زيادة النفوذ السياسي والاقتصادي لروسيا في أوروبا.

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وقال ماس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره لافروف في موسكو "العقوبات بين الشركاء هي قطعا السبيل الخطأ...في نهاية الأمر يظل تحديد المصدر الذي نحصل منه على الطاقة قرارا سياديا لنا".

وأضاف "لا يملك أي بلد حق إملاء سياسة الطاقة على أوروبا عبر التهديدات، لن يفلح ذلك".