خبراء أميركيون يفجرون مفاجأة صادمة حول لقاح كورونا المرتقب

فجر كبار الخبراء والمختصين في أميركا مفاجأة صادمة حول لقاح كورونا المرتقب.

وقالوا إنه حتى إذا كانت التوقعات الأكثر تفاؤلاً صحيحة وتم السماح باستخدام لقاح كورونا في الولايات المتحدة في نوفمبر، فلن تتمكن الغالبية العظمى من الأميركيين من الحصول على اللقاحات حتى ربيع أو صيف العام المقبل على أقرب تقدير.

هذا الجدول الزمني المحتمل، استنادًا إلى المقابلات والملاحظات من كبار المتخصصين بما في ذلك كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، وفريق العمل المعني بفيروس كورونا في البيت الأبيض، يعني أن الشركات وأطفال المدارس والعائلات سيستمرون في الانتظار.

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في مقابلة، قال أنتوني فاوتشي، بحسب وكالة "بلومبيرغ"، إن اللقاحات قد تستغرق حتى عام 2021 لتصل إلى الكثير من عامة الناس.

أضاف فاوتشي "آمل أنه بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى النصف الثاني من عام 2021، ستكون الشركات قد سلمت مئات الملايين من الجرعات التي وعدت بها".

الأسباب كثيرة. لن يكون لدى مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة سوى جزء صغير جدًا من بيانات السلامة والفعالية المعتادة، حيث تتطلب المنتجات الرائدة جرعتين، مما سيحد من عدد الأشخاص الذين يمكن أن تساعدهم الجرعات التي سيتم توفيرها مبكرا. ولا يزال مسؤولو الصحة الحكوميون يطورون خطة لمن سيحصل على الجرعات، وكيف سيتم توزيعها، وكيف سيتم تتبع فعاليتها وسلامتها بعد ذلك.

قال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة Moderna Inc، وهي شركة التكنولوجيا الحيوية التي تعمل على تطوير لقاح كورونا: "لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر إلى تسعة أشهر، سيكون هناك المزيد من الأشخاص الذين يريدون لقاحًا أكثر من اللقاحات الموجودة".

وتوقع بانسيل أن يحصل منتج مودرنا على إذن طارئ من إدارة الغذاء والدواء لـ "عدد قليل جدًا من السكان المعرضين لمخاطر عالية جدًا". وقال في مقابلة إن اللقاحات المخصصة لعامة السكان ستحتاج إلى موافقة كاملة من إدارة الغذاء والدواء، والتي من المحتمل أن تستغرق وقتًا أطول بكثير.

تتعارض هذه التعليقات مع الجدول الزمني الذي صوره الرئيس دونالد ترمب، الذي قال إن اللقاح قد يكون جاهزًا بحلول يوم الانتخابات في 3 نوفمبر.