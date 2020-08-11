لقاح كورونا الروسي.. ابنة بوتين أمام تحذيرات التسرع

أعلنت روسيا قبل ساعات، رسمياً موعد الإنتاج التجاري للقاح الجديد ضد كورونا، والذي قالت إنه سيتوفر في سبتمبر/أيلول من عام 2020 كاشفةً أن 20 دولة تقدمت بطلب شراء مليار جرعة من هذا اللقاح المنتظر منه تحقيق جولة رابحة بين مئات الجولات الخاسرة مع الجائحة عالمياً.

موضوع يهمك تحولت مجموعة "سوفت بنك جروب" اليابانية للاتصالات والتجارة الإلكترونية والإعلام، إلى الربحية خلال الربع الأول من العام... "سوفت بنك" تربح 11.8 مليار دولار في الربع الأول شركات

كما كشف بدوره، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن إحدى بناته تلقت جرعة من اللقاح وهي بصحة جيدة، لكن صحيفة أميركية شككت بسرعة الإعلان عن هذا اللقاح الذي يتطلب اختبارات نهائية، بحسب ما نقلت عن خبراء من خارج روسيا.

وبعد دقائق من إعلان روسيا عن عزمها توفير اللقاح بمستويات تجارية لدول العالم، نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، تقريراً قالت فيه إن روسيا تكشف عن لقاح لفيروس كورونا، مدعية الفوز في السباق العالمي قبل اكتمال الاختبار النهائي.

واعتبرت الصحيفة أن إعلان الرئيس الروسي الثلاثاء، فوزه في سباق اللقاحات العالمي، وأن موسكو أصبحت أول من وافق على لقاح لفيروس كورونا، وأن ابنته قامت بتجربة اللقاح، بأنه خطوة استباقية.

"تطعيم ملايين الأشخاص"

وتعهد المسؤولون الروس بتطعيم ملايين الأشخاص، بمن فيهم المعلمون والعاملون في مجال الرعاية الصحية، بلقاح تجريبي لفيروس كورونا طورته موسكو الشهر الحالي.

وقالت الصحيفة إن هذا التحرك يثير قلقًا عالميًا من أن روسيا تقفز بشكل خطير قبل النطاق الحرج والواسع. الاختبار الضروري لتحديد ما إذا كان آمنًا وفعالًا.

كما قامت روسيا باطلاق اسم Sputnik V على لقاحها الجديد في إشارة إلى أول قمر صناعي مداري، أطلقه الاتحاد السوفيتي في عام 1957 وأطلق سباق الفضاء العالمي.

ونلقت الصحيفة الأميركية عن الرئيس الروسي قوله لدى إعلانه عن خطط توفير اللقاح تجاريا وعالميا: "بالطبع، أكثر ما يهمنا هو أن نكون قادرين على ضمان السلامة غير المشروطة لاستخدام هذا اللقاح وكفاءته في المستقبل".

وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة الثلاثاء: "آمل أن يتحقق ذلك".

سباق بحلول الخريف

يشار إلى أن المعامل الروسية تتسابق لإيجاد لقاح لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد -19 بحلول الخريف، لكن المخاوف أثيرت بشأن طرق المسار السريع الذي تنتهجه روسيا.

وحذرت الصحيفة من أن مثل هذه الخطوات قد تمنح شعورا زائفا بالأمان للناس، بخاصة في المؤسسات الخاضعة لسلطة الدولة مثل الجيش الصيني الذي تلقى أفراده جرعات من لقاح واحد بحسب الصحيفة.