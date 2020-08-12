خسائر انفجار مرفأ بيروت تفوق 15 مليار دولار

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، إن الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي تفوق 15 مليار دولار، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

موضوع يهمك قالت أوبك، اليوم الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط سينخفض على نحو أكبر في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا. وأضافت أن... أوبك تخفض توقعات طلب النفط 9 ملايين برميل يوميا في 2020 طاقة

ونقلت الوكالة عن عون قوله خلال اتصال هاتفي مع ملك إسبانيا فيليبي السادس "التقديرات الأولية للخسائر التي مُني بها لبنان تفوق 15 مليار دولار" مشيراً إلى "خسائر مادية أخرى" و"الحاجة لمواد بناء لإعادة بناء الأحياء المتضررة".

وكان محافظ بيروت مروان عبود، قال في لقاء سابق مع قناة "الحدث" إن خسائر انفجار المرفأ تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.

وتأتي هذه التقديرات مرتفعة عن تقديرات سابقة كانت تتراوح بين 3 - 5 مليارات دولار.

وتزيد هذه الخسائر من معاناة لبنان الذي يحتاج إلى ما يصل إلى 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأميركي.

ويشير التقرير الجديد إلى أن بيروت تحتاج إلى 67 مليار دولار من الأموال الجديدة لتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي اللبناني، بافتراض سعر صرف غير رسمي قدره 4000 ليرة لبنانية مقابل الدولار.

ولا يشمل ذلك 22 مليار دولار من الخسائر التي تكبدها البنك المركزي (مصرف لبنان). كما أنه لا يتضمن خسائر صافية متوقعة تبلغ 4.2 مليار دولار أو أكثر من سندات اليورو المتعثرة.