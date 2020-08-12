وزير الاقتصاد اللبناني: لا أزمة مخزون ولا أزمة خبز!

أكد وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، اليوم الأربعاء، أن لدى بلاده 32 ألف طن من الطحين إضافة إلى 110 أطنان وصلت أو ستصل خلال الأسبوعين المقبلين.



وكتب في تغريدة على تويتر، "بالتالي المخزون يكفي لـ4 أشهر".



وسيرسل برنامج الأغذية العالمي أيضا 17 ألف طن من الطحين هي الدفعة الأولى من خطة لإمداد لبنان بـ50 ألف طن.



وقال تقرير للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن لدى لبنان إمدادات تكفي 6 أسابيع فقط.

ان مخزون المطاحن في لبنان من الطحين هو ٣٢ الف طن بالإضافة ل١١٠،٠٠٠ طن وصلت او تصل خلال أسبوعين، وبالتالي المخزون يكفي لأربعة اشهر.

كما ان منظمة WFP ستؤمن مشكورة ١٧،٠٠٠ طن من الطحين والتي ستتوزع على المناطق المنكوبة. لا أزمة مخزون ولا أزمة خبز! — Raoul Nehme (@RaoulNehme) August 12, 2020





وغرد نعمة على تويتر "لا أزمة مخزون ولا أزمة خبز!".



وكان تقرير لرويترز قد كشف يوم الجمعة أن الحكومة اللبنانية لم تحتفظ بمخزون استراتيجي من القمح، على عكس الكثير من الدول المعتمدة على واردات القمح، وأن كل المخزونات الخاصة من الحبوب التي كانت في صومعة مرفأ بيروت دُمرت في الانفجار الذي هز المدينة في الرابع من أغسطس آب.



وقال نعمة يوم الجمعة إن وزارته كانت تخطط للاحتفاظ بمخزون حكومي قدره 40 ألف طن من القمح لكن هذه الخطط لم تُنفذ قبل الانفجار.



واستقالت الحكومة اللبنانية يوم الاثنين لكن الرئيس ميشال عون طلب منها تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.