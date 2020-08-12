ركود تاريخي للاقتصاد البريطاني بعد انكماش بـ20%

سجل اقتصاد المملكة المتحدة انكماشا "قياسيا" بلغت نسبته 20,4% في الربع الثاني من العام متأثراً بأزمة فيروس كورونا المستجد، وتواجه البلاد رسمياً أسوأ ركود على الإطلاق، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.

ويعتبر الاقتصاديون أن دولة ما تدخل في مرحلة ركود تقني عندما تسجل ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي.

وبحسب مكتب الإحصاء الوطني الذي نشر هذه الأرقام، الأربعاء، فإن معظم الانكماش الذي بدأ يظهر في مارس، حدث في أبريل، عندما أغلقت البلاد بشكل شبه كامل ما أدى إلى انهيار الإنتاج 20%، وفقاً لما نقلته "فرانس برس".

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وقال المكتب إن هناك مؤشرات على الانتعاش في شهر يونيو فقط حين نما الناتج المحلي الإجمالي 8.7% مقارنة مع مايو.



ويزيد ذلك بقليل عن متوسط توقعات المحللين بزيادة 8% في استطلاع للرأي أجرته رويترز. وجرى تعديل النمو في مايو بالرفع أيضاً.

ومع عودة النشاط الاقتصادي، انتعش الناتج المحلي الإجمالي في مايو بنسبة 2,4%، تلاه تسارع في يونيو (+8,7%) بفضل إعادة فتح كل القطاعات، وفق المكتب.

وأوضح مكتب الاحصاءات الوطني أن هذا هو أكبر انكماش في الاقتصاد البريطاني منذ أن بدأ المكتب تسجيل هذه الإحصاءات الفصلية في العام 1955.

وكان بنك إنجلترا المركزي توقع الأسبوع الماضي أن يستغرق الاقتصاد حتى الربع الأخير من 2021 لكي يستعيد حجمه السابق، وحذر من أن البطالة سترتفع بشدة على الأرجح.