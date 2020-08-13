مسؤول صيني:نأمل أن تتوقف أميركا عن الإجراءات ضد شركاتنا

قال مساعد وزير التجارة الصيني رن هونغ بين، اليوم الخميس، إن بلاده تأمل أن تتوقف الولايات المتحدة عن اتخاذ إجراءات تقييدية وتمييزية ضد الشركات الصينية وتوفر الظروف المواتية لتنفيذ اتفاق المرحلة 1 التجاري.



ومن المقرر أن يراجع مسؤولون أميركيون وصينيون كبار الاتفاق في اتصال عبر دائرة تلفزيونية مطلع الأسبوع المقبل، حيث من المرجح أن يعبروا عن شكاواهم في ظل العلاقات التي تزداد توترا.



وأفاد رن، في مؤتمر صحافي، إن جائحة فيروس كورونا والإجراءات التي تفرضها الولايات المتحدة للتحكم في الصادرات أثرت دون شك في شراء الصين للسلع والخدمات الأميركية.

موضوع يهمك قال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم أمس الثلاثاء، إن الصين تواصل شراء بضائع أميركية، وبخاصة السلع... كودلو: اتفاق التجارة مع الصين على ما يرام اقتصاد





وتراجعت واردات الصين من الولايات المتحدة بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز بنسبة 3.5% مقارنة بنفس الفترة قبل عام، مما جعلها تخفق في تحقيق التزامها بموجب اتفاق المرحلة 1 بزيادة مشترياتها من السلع الأميركية.



وتابع رن "في ظل الوضع الحالي، من المطلوب أن يعمل الطرفان معا ويعززان التعاون لتخطي الأوقات الصعبة".



وأضاف "نأمل أن تتوقف الولايات المتحدة عن فرض أي قيود أو اتخاذ أي إجراء تمييزي ضد الشركات الصينية وتوفر الظروف المواتية لتنفيذ اتفاق المرحلة واحد التجاري".