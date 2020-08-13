بدء تنفيذ أعمال الحزمة الثانية لمشروع مبنى مطار الكويت الجديد "T2"

أعلنت وزارة الأشغال العامة في الكويت عن متابعة بدء مباشرة أعمال تنفيذ الحزمة رقم (2) لمشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي (T2) بمساحة مسطحة تبلغ 120,000 م2 والتي يتم تنفيذها من قبل شركة ليماك التركية بقيمة تبلغ 169 مليون دينار كويتي.

وبينت الوزارة في تصريح صحافي أن الحزمة الثانية في المشروع تتكون من مبنى مواقف للسيارات متعدد الأدوار بطاقة استيعابية تبلغ 5,000 موقف، ونظام شبكات الطرق، وجسور للمغادرين والقادمين، بعدد 4 حارات كل على حدة، ومبانٍ خدمية أخرى، من محطة معالجة لمياه الصرف الصحي، وخزانات مياه الأمطار، وفقا لصحيفة "القبس".

وأشارت "الأشغال" إلى أن المشروع يحتوي على ساحات مسطحة خضراء تجميلية لمشروع مبنى الركاب الجديد، مؤكدةً أنها لا تألو جهداً في الحرص على الانتهاء من أعمال الحزمة الثانية لأعمال المشروع، بالتاريخ المتزامن مع إنجاز الحزمة الأولى لمشروع مبنى الركاب (T2) الجديد في مطار الكويت الدولي.