أميركا تبقي التعريفات الجمركية على طائرات إيرباص عند 15%

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستبقي على تعريفات جمركية بنسبة 15% على طائرات إيرباص، و25% على سلع أوروبية أخرى.

وذلك على الرغم من تحركات الاتحاد الأوروبي لحل النزاع المستمر منذ 16 عامًا بشأن دعم الطائرات.

وقال الممثل التجاري الأميركي Robert Lighthizer إن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ الإجراءات اللازمة للامتثال لقرارات منظمة التجارة العالمية، وإن واشنطن ستبدأ عملية جديدة لمحاولة التوصل إلى حل طويل الأجل.

وأكد Lighthizer تعديل قائمة المنتجات الأوروبية المتأثرة بالرسوم البالغة قيمتها 7.5 مليار دولار، حيث سيتم إزالة بعض البضائع من اليونان وبريطانيا وإضافة ما يعادلها من البضائع من ألمانيا وفرنسا.