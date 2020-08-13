ترمب: هونغ كونغ لن "تزدهر" في ظل سيطرة الصين

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن هونغ كونغ "ستشهد مرحلة عصيبة جدا" كمركز مالي عالمي في ظل سيطرة الصين.

وقال ترمب"لن تتمكن هونغ كونغ من الازدهار خصوصا مع معارضة الصين لآلاف الأفراد الذين صاغوا توجهها وفي ظل سيطرة الصين".

وأضاف في حديث لقناة "فوكس بيزنس نيوز" أن "أسواق هونغ كونغ ستشهد مرحلة عصيبة جدا. وستتوقف الأعمال فيها".

وألغت الولايات المتحدة في 14 تموز/يوليو النظام التفضيلي الذي كان يعطي هونغ كونغ مزايا تجارية.

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وأشار الملياردير الجمهوري إلى أنه كان للولايات المتحدة علاقة تجارية مميزة مع المستعمرة البريطانية السابقة تمثل "مبالغ كبيرة".

وباعت هونغ كونغ بموجب النظام التفضيلي بضائع بقيمة 6,3 مليار دولار للولايات المتحدة عام 2018، شملت خاصة تجهيزات إلكترونية ومعادن ثمينة.

وشدد ترمب أنه "منذ صارت الصين عدائية وأمسكت زمام الأمور، أوقفت كل شيء. تعطل كل شيء الآن وسيفشل ذلك".

وتشهد العلاقات بين واشنطن وبكين تصاعدا للتوتر منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير 2017.