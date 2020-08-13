ماكينزي: التغير المناخي يتسبب بخسائر 4.7 تريليون لآسيا

حذر تقرير لشركة ماكينزي من أن ظاهرة التغير المناخي قد تتسبب في خسائر تصل إلى 4.7 تريليون دولار لدول آسيا بحلول عام 2050.

وأشار التقرير إلى أن استمرار التغيرات المناخية بالمعدل الحالي، سيتسبب في موجات من الحرارة الشديدة والفيضانات والأعاصير خاصة في آسيا التي تتسم بارتفاع معدلات الفقر، ونسبة العمالة التي تعمل في أجواء مفتوحة.

وتوقع التقرير أن تؤثر هذه التغيرات على ما يصل إلى 700 مليون شخص في كل من الهند وبنغلاديش وباكستان، ما سيؤدي إلى خسارة ما يصل إلى 13% من الناتج المحلي لهذه الدول.

وشدد التقرير على ضرورة توجيه الاستثمارات إلى أوجه تفادي ظاهرة الاحتباس الحراري والتأقلم مع التغيرات المناخية، محذرا من أن هذه التغيرات قد تتسبب في دمار اقتصادي مماثل لتاثير جائحة كورونا.