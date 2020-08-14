18 مليار دولار عجزاً بميزانية هذه الدولة الخليجية

قالت الكويت أمس الخميس، إنها سجلت عجزاً فعلياً بلغ 5.64 مليار دينار (18.44 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020، بزيادة 69% عن السنة السابقة.

وتراجع إجمالي الإيرادات أكثر من 16% على مدار السنة المالية المنتهية في مارس إلى 17.22 مليار دولار، حسب ما ذكرته وزارة المالية على تويتر، بينما انخفضت النفقات 3.2% إلى 21.14 مليار دينار، وفقا لما نقلتة "رويترز".

وتحول الكويت 10% من الإيرادات السنوية لأحد صناديقها السيادية، صندوق الأجيال القادمة.

موضوع يهمك خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط لعام 2020 بواقع 8.1 مليون برميل في اليوم، ومحذرة من أن تقليص السفر... وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات الطلب على النفط في 2020 طاقة

وفي السنة المالية 2019-2020، بلغ ذلك التحويل 1.72 مليار دينار، مما يعني أن العجز قبلها كان 3.92 مليار دينار، وفقا لما قالته الوزارة.

وتعتزم الحكومة إصدار دين عام بما قيمته أربعة إلى خمسة مليارات دينار (13-16 مليار دولار) بنهاية السنة المالية المنتهية في مارس 2021 إذا وافق البرلمان على قانون للدين يخضع للنقاش منذ فترة طويلة، حسب ما تفيده وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز.

وأحيل مشروع القانون إلى البرلمان رسمياً الشهر الماضي وسيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 30 عاماً.

ويطالب المشرعون بمزيد من الوضوح بشأن أوجه إنفاق الأموال وآليات السداد في ضوء اعتماد الحكومة الكثيف على إيرادات النفط التي شكلت 89% من إجمالي الدخل في السنة المالية 2019-2020.