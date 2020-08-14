غرامة عدم ارتداء كمامة تتخطى 4000 دولار في هذه الدولة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن رفض ارتداء قناع الوجه لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل متكرر قد يؤدي إلى غرامة تصل إلى 3200 جنيه إسترليني.

وحاليا تطبق بريطانيا غرامة على أولئك الذين لا يغطون وجوههم في المتاجر أو في وسائل النقل العام قدرها 100 جنيه إسترليني - أو 50 جنيهًا إسترلينيًا إذا دفعوا هذه الغرامة في غضون أسبوعين.

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لكن رئيس الوزراء قال إن أولئك الذين يُقبض عليهم بدون قناع للمرة الثانية سيواجهون الآن غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني، مع مضاعفة المبلغ في كل في حال تكرار المخالفة بحد أقصى 3200 جنيه إسترليني، أو ما يقترب من 4200 دولار.

يأتي هذا الإجراء كجزء من القواعد الأكثر صرامة التي تم وضعها لمواجهة الموجة الثانية المحتملة من فيروس كورونا، وسيواجه منظمو الحفلات غير القانونية غرامات تصل إلى 10000 جنيه إسترليني. سيتم تطبيق الغرامات الصارمة على أي شخص ينظم تجمعات غير قانونية لأكثر من 30 شخصًا.