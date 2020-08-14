فيتش تخفض تصنيف البحرين B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها خفضت تصنيف البحرين إلى (+B) من (-‭BB‬)، إذ يعكس الخفض التأثير المجمع لانخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا على البلاد.



وقالت فيتش للتصنيف في بيان اليوم الجمعة إن النظرة المستقبلية للبحرين مستقرة.



وقالت فيتش إن الجائحة وانخفاض أسعار النفط تركا أثرا بزيادات في عجز الميزانية والدين الحكومي وتسببا في انكماش حاد للناتج المحلي الإجمالي للبحرين.





وكانت وكالة أنباء البحرين الرسمية قالت يوم الاثنين إن الإيرادات الحكومية انخفضت 29% في النصف الأول من 2020.



وقالت فيتش إنها تتوقع اتساع عجز الميزانية الحكومية إلى 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 4.6% في 2019.