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"النقل" السعودية: مسح وتقييم أكثر من 15 ألف كلم من الطرق خلال يوليو

المصدر: دبي - العربية.نت
الطرق في السعودية
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قالت وزارة النقل السعودية إنه تم مسح وتقيم أسطح الطرق الإسفلتية بطول 15,950 كلم بالمملكة خلال شهر يوليو الماضي.

وأضافت أن المسح يستهدف التأكد من جودة هذه الطرق وضمان سلامة مرتاديها.

وأشارت الوزارة في تغريدة نشرت على حسابها على "تويتر" أنه تم قياس سماكة الأسطح الإسفلتية والقوة الإنشائية لها ومدى تأثرها بأعمال المركبات بطول 350 كلم.

وأوضحت أنه جرى مسح وتقييم الأضرار بالأسطح الإسفلتية بطول أكثر من 10 آلاف كلم.

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