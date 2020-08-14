"النقل" السعودية: مسح وتقييم أكثر من 15 ألف كلم من الطرق خلال يوليو

قالت وزارة النقل السعودية إنه تم مسح وتقيم أسطح الطرق الإسفلتية بطول 15,950 كلم بالمملكة خلال شهر يوليو الماضي.

وأضافت أن المسح يستهدف التأكد من جودة هذه الطرق وضمان سلامة مرتاديها.

وأشارت الوزارة في تغريدة نشرت على حسابها على "تويتر" أنه تم قياس سماكة الأسطح الإسفلتية والقوة الإنشائية لها ومدى تأثرها بأعمال المركبات بطول 350 كلم.

بطول 15,950 كم #وزارة_النقل تمسح وتقيم أسطح الطرق الإسفلتية بالمملكة خلال شهر يوليو للتأكد من جودتها وضمان سلامة مرتاديها. pic.twitter.com/gkna6MEuZi — و ز ا ر ة ا لـ نـ قـ ل (@SaudiTransport) August 13, 2020

وأوضحت أنه جرى مسح وتقييم الأضرار بالأسطح الإسفلتية بطول أكثر من 10 آلاف كلم.