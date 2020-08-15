تأجيل مراجعة اتفاق التجارة الأميركي الصيني

أفادت مصادر مطلعة بأنه سيجري تأجيل مراجعة لاتفاق التجارة الأميركي الصيني التي كان مقررا لها من البداية السبت، وذلك بسبب مشكلات تتعلق بالتوقيتات، وأنه لم يجر الاتفاق على موعد جديد.

وكان من المتوقع أن يجتمع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة في 15 أغسطس آب، وهو موعد تمام مضي ستة أشهر على بدء سريان الاتفاق.

وقال مصدر مطلع على المحادثات، إن التأجيل راجع إلى استمرار اجتماعات كبار قادة الحزب الشيوعي في بلدة بيداهي الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي للصين.

ولا يجري إطلاقا إعلان مواعيد مؤتمر الحزب السري على وجه التحديد، والذي عادة ما يُعقد في أغسطس آب.

وقال المصدر، إن التأجيل لا يعكس أي مشكلة جوهرية فيما يتعلق باتفاق التجارة، مضيفا: "لم يجر التوصل إلى موعد جديد بعد".

ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأميركي على استفسار من رويترز بشأن خطط المراجعة.

وتتأخر الصين بشكل كبير عن مستوى مشتريات الصادرات الأميركية اللازم للوفاء بأهداف العام الأول فيما يتعلق بزيادات كبيرة في تعهداتها بالشراء. وكان من المقرر أن تقوم هذا العام بمشتريات تزيد قيمتها 77 مليار دولار عنها في 2017، وبزيادة 123 مليار دولار في 2021 عن 2017.

وأشار مسؤولون بإدارة ترمب إلى أنهم راضون عن وتيرة المشتريات في الأسابيع الأخيرة، وليس لديهم أي خطط للتخلي عن اتفاق التجارة، والذي يتضمن أيضا بعض الزيادة في وصول شركات الخدمات المالية الأميركية إلى الصين، وتعزيز حماية الملكية الفكرية وإزالة بعض العوائق التجارية الزراعية.

بدا اتفاق التجارة وكأنه المصدر الوحيد للاستقرار في ظل توتر كبير في العلاقات الأميركية الصينية على خلفية جائحة فيروس كورونا وانتهاك حقوق الإنسان وعقوبات أميركية على شركات وتطبيقات للهواتف صينية.