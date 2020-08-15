إسبانيا تنتقد استمرار الرسوم الأميركية على بضائع أوروبية

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية آرانتشا جونثاليث لايا، إن بلادها سعيدة بقرار الولايات المتحدة عدم زيادة الرسوم الجمركية على بضائع الاتحاد الأوروبي، لكنها انتقدت بشدة استمرار سريان أي رسوم جمركية قائمة.

وقالت جونثاليث لايا لرويترز في مقابلة "نأسف لحقيقة أنه لا تزال هناك رسوم جمركية على منتجات إسبانية".

تأتي هذه التصريحات بعد يومين من قول واشنطن إنها ستبقي على رسوم جمركية بنسبة 15% على طائرات إيرباص، ورسوم جمركية بنسبة 25% على سلع أوروبية أخرى على الرغم من تحركات نحو حل خلاف بشأن دعم شركات صناعة الطائرات.

وفي الوقت الذي يواجه فيه قطاع الطيران أزمة بسبب جائحة فيروس كورونا، قالت "الشيء المفيد سيكون مناقشة إطار عمل لتنظيم الدعم الذي تعطيه الدول لقطاعات الطيران لديها، لا أن نحمل أنفسنا مزيدا من الضرر بإجراءات انتقامية".