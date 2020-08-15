انكماش اقتصاد تونس 21.6% على أساس سنوي

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم السبت إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 21.6% في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي بسبب أزمة فيروس كورونا.

وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 18% في الربع الثاني. ويعتمد اقتصاد تونس بدرجة كبيرة على قطاع السياحة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي مطلع أغسطس الحالي، ومع ارتفاع الإصابات في صفوف الموظفين إلى 26، دعت نقابة أمن مطار تونس قرطاج الدولي، إلى ضرورة غلق المطار لمدة أسبوع وتعقيمه وإخضاع جميع الموظفين للتحاليل المخبرية لتقصي فيروس كورونا.

وشهد المطار حالة من الهلع بين الموظفين، وفق مصادر تونسية.