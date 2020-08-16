مصر تتيح 252 مليون دولار لهيئة السلع التموينية

قالت وزارة المالية المصرية في بيان يوم الأحد إن الحكومة أتاحت أربعة مليارات جنيه (252 مليون دولار) لهيئة السلع التموينية في يوليو تموز في إطار ضخ تمويل لتلبية احتياجات السيولة.

وقال البيان إن إتاحات الهيئة العامة للسلع التموينية تُغطي قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز، إضافة إلى 400 مليون جنيه لتمويل باقي قيمة شراء محصول القمح المحلي.

مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وزادت مشترياتها منه خلال جائحة كوفيد-19 في إطار مساع لتعزيز إمدادات السلع الأساسية.