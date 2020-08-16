"الطاقة" السعودية للعربية: ربط الكهرباء مع هذه الدول بعد الأردن

قال مستشار وزير الطاقة السعودي، الدكتور نايف العبادي، إن الربط الكهربائي مع الأردن جرت دراسة جدواه الاقتصادية، والذي سيكون له أثر إيجابي على منظومة الكهرباء في كلا البلدين، إلى جانب تعزيز قدرات شبكات الربط الكهربائي الأخرى في المنطقة.

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وأضاف العبادي في مقابلة مع "العربية" أن شبكات الربط الكهربائي، تعود بمكاسب اقتصادية كثيرة منها تبادل الطاقة خلال وجود الفائض.

وأشار إلى الاستفادة من فترات تباعد أوقات الذروة في الاستهلاك بين البلدين، والتي ستوفر طاقة فائضة.

وأكد أن الربط الكهربائي يعزز الطاقة الكهربائية ويساعد القدرات الاحتياطية في الشبكات، إلى جانب خفض الحاجة إلى الموارد الرأسمالية في إنشاء محطات الكهرباء المحلية.

وأشار إلى مشاريع ربط أخرى، تجري في المنطقة، منها خطط الربط بين السعودية ومصر، والتوجه للربط بين الشبكة السعودية والعراق من جانب، وخطط ربط العراق بالشبكة الخليجية أيضاً.

وقال إن السعودية تستهدف أن تكون مركزاً إقليميا للربط الكهربائي في المنطقة، ولديها ربط مع الشبكة الخليجية، وتستعد للتوسع في الربط مع مصر والعراق.