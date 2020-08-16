التضخم في السعودية يسجل قفزة لـ6.1% خلال يوليو

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية قفز إلى 6.1%، في يوليو/تموز مقارنة به قبل عام، نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة.

كان معدل التضخم في يونيو حزيران 0.5%، وهي أقل زيادة سنوية منذ يناير/كانون الثاني، وذلك قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، من 5%، بداية من أول يوليو/تموز.

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عزت الهيئة العامة للإحصاء قفزة التضخم السنوي إلى زيادة أسعار معظم الفئات. وسجل الغذاء أكبر إسهام بنسبة 14.6%، ثم المواصلات بنسبة 7.3%.

وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونومبكس في مذكرة بحثية "أثر زيادة ضريبة القيمة المضافة قد يكون محدودا نسبيا مقارنة باستحداث الضريبة للمرة الأولى في 2018. ومع ذلك، نتوقع أن تصل نسبة التضخم في السعودية إلى ما بين 5.5 و6%، على أساس سنوي في الشهر الحالي، وأن تظل قرب هذا المستوى معظم العام المقبل".

السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وكانت قد أعلنت في مايو/أيار زيادة ضريبة القيمةالمضافة سعيا لتعزيز ماليتها العامة.