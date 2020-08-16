مصر تفتتح المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق.. ماذا تعرف عنها؟

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وبحسب بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، فإن المحطة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.

كما تربط المحطة بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة علي مستوي الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع والأتوبيس الترددي.

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وتشير بيانات وزارة النقل المصرية، إلى أن الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق يتكون من 6 محطات علوية و7 كبارى رابطة بينهم. ويبلغ مسافة الجزء الثاني 7 كيلومترات. كما يضم في نهايته ورشة المعدات للعمرات الجسيمة على مساحة 65 فدانا. وتعتبر محطة "عدلي منصور" أكبر محطات المرحلة. وتبلغ تكلفة المرحلة الرابعة بالكامل نحو 16.202 مليار.

ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادي الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلي منصور بمدينة السلام بطول حوالى 7.8 كيلومتر وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كباري علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسرا علويا يسير عليه المترو، ومحطاتها بالكامل علوية ونفذتها مجموعة من الشركات المصرية.

والمحطات الجديدة من الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتدة من محطة النزهة وحتى محطة عدلي منصور بالسلام تحالف من الشركات المصرية 100% ويضم هذا الجزء الممتد بطول 6.35 كيلومتر نحو 5 محطات علوية منفذة عبر جسم علوي ممتد وهي محطات هشام بركات، وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب.

والمحطة التبادلية هي محطة عدلي منصور بجوار موقف العاشر، حيث الربط مع مشروع القطار الكهربائي السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان.