بريطانيا: التوصل لاتفاق بشأن بريكست في سبتمبر مازال "ممكنا"

قالت الحكومة البريطانية، إنها ما زالت تعتقد بإمكانية التوصل لاتفاق بشأن بريكست في سبتمبر.

ومن المنتظر أن تنطلق جولة مفاوضات جديدة بين كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست مع نظيره الأوروبي ميشيل بارنييه هذا الأسبوع.

ويوم الخميس الماضي، قال فروست إن تقييم بريطانيا هو أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول.

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"كما نقول باستمرار، نحن لا نبحث عن اتفاقية خاصة أو فريدة". وقال فروست على تويتر "نريد اتفاقًا، في جوهره، اتفاقية تجارة حرة مثل تلك التي اتفق عليها الاتحاد الأوروبي مع دول صديقة أخرى، مثل كندا".

"سيادة المملكة المتحدة وتطبيق قوانيننا، ومحاكمنا، بالطبع ليست مطروحة للنقاش ولن نقبل أي شيء يضر بها - تمامًا كما أننا لا نبحث عن أي شيء يهدد سلامة الاتحاد أو السوق الأوروبية".

وبعد خروجها في 31 يناير من الاتحاد الأوروبي بعد شراكة استمرت 47 عاماً، تفاوض بريطانيا حالياً مع بروكسل لمحاولة إقامة علاقة تجارية مفيدة مع التكتل الأوروبي في نهاية الفترة الانتقالية في 31 كانون الأول/ديسمبر.

إلا أن المحادثات لم تحرز حتى الآن أي تقدم فعلي فيما يقترب الموعد النهائي ومعه خطر الخروج "بدون اتفاق"، ما سيكون مدمّرا.