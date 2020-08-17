بنك ياباني: اقتصاد دبي قد ينمو 4.3% في 2021

قالت مجموعة "ميتسوبيشي يو.إف.جي" المالية اليابانية إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد دبي بنسبة 5.2% هذا العام بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، لكن مركز التجارة والسياحة في الشرق الأوسط ربما يشهد انتعاشا في النمو ليسجل 4.3% في العام المقبل.



وأضاف البنك في تقرير أنه في حين أن القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة تعرضت لضربة شديدة جراء الأزمة الصحية العالمية، فإن المؤشرات تنبئ بعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.

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وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات المعدّل في ضوء العوامل الموسمية إلى 51.7 في يوليو تموز من 50.0 في يونيو حزيران، وهي أعلى قراءة منذ ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، مما يشير إلى تحسن أوضاع الشركات.



وقال إحسان خومان رئيس أبحاث واستراتيجيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك "كانت دبي أكثر انكشافا على أزمة فيروس كورونا من الاقتصادات الإقليمية الأخرى إذ أن أكثر من ثلث اقتصادها - تجارة الجملة والتجزئة والنقل والترفيه والضيافة - عرضة بشكل واضح لإجراءات التباعد الجسدي وقيود السفر".



لكنه أضاف أن الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة حمتها من الأزمة وأن اقتصاد دبي المتنوع جعلها تستعيد عافيتها بسرعة.



وقال "نتوقع أن ينكمش اقتصاد دبي بنسبة 5.2% في 2020، لكن انتعاش العام المقبل سيكون قويا عند 4.3% مع تعافي الطلب الخارجي وجذب معرض دبي إكسبو المؤجل أعدادا كبيرة من السياح على الأرجح".



وكانت دبي تستعد لزيادة الدخل والنشاط الاقتصادي من استضافة المعرض خلال العام الحالي، لكن تقرر تأجيله لمدة عام بسبب الجائحة.