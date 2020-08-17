تداعيات كورونا تتكشف.. البطالة في مصر ترتفع لـ10%

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الاثنين، إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.6% في الربع الثاني من العام بسبب جائحة فيروس كورونا، مقارنة مع 7.5% قبل عام.



وعزا الجهاز الارتفاع إلى "تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية من تعليق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المحلات جزئيا وحظر المواصلات خلال ساعات الليل".

موضوع يهمك توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية، أن يتراوح معدل النمو في مصر بين 3.7% و3.8% خلال العام المالي... مصر ترفع توقعات النمو الاقتصادي لـ 3.8% في 2019 / 2020 اقتصاد





وأوضح في بيان أن قوة العمل بلغت 26.689 مليون فرد مقابل 29.008 مليون في الربع السابق، بانخفاض 8%، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.574 مليون، بزيادة 480 ألفا عن الربع المقابل قبل عام.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية، قد توقعت أن يتراوح معدل النمو في مصر بين 3.7% و3.8% خلال العام المالي 2019/ 2020.

ووصفت وزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة هالة السعيد، المعدل المتوقع بأنه "جيد مقارنة بالنمو الاقتصادي المتوقع للأسواق الناشئة والمتقدمة"، مشيرة إلى أن حزمة قرارات الحكومة والبنك المركزي أثرت في معدل النمو في مصر، وقالت: "نحن في وضع أفضل مقارنة بالأسواق الناشئة".

وأرجعت سبب توقعات الحكومة تحقيق معدل نمو مرتفع خلال العام المالي الماضي رغم أزمة كورونا، إلى تحسن كافة مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل جائحة فيروس كورونا، إذ حققت مصر معدل نمو اقتصادي في النصف الأول من العام المالي 2019/2020 بلغ 5.6%.