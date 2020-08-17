مصر ترفع سعر تذكرة مترو الأنفاق.. بكم أصبحت؟

رفعت وزارة النقل المصرية أسعار مترو الأنفاق في القاهرة، بداية من اليوم الاثنين، بنسب تصل إلى حوالي 67% للخطوط الثلاثة، في زيادة هي الثالثة في نحو ثلاثة أعوام.

جاءت الزيادة بالتزامن مع افتتاح محطات جديدة.

موضوع يهمك أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط... مصر تفتتح المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق.. ماذا تعرف عنها؟ اقتصاد





وأصبح سعر تذكرة مترو الأنفاق 5 جنيهات للرحلة التي لا تتجاوز 9 محطات بدلا من 3 جنيهات، و7 جنيهات ارتفاعا من 5 لعدد 16 محطة، و10 جنيهات بدلا من 7 لأكثر من 16 محطة، حسب ما ذكرت وزارة النقل.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، قد أعلن أمس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وبحسب بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، فإن المحطة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.

كما تربط المحطة بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع والأتوبيس الترددي.