اقتصاد تايلاند يشهد أكبر انكماش منذ 22 عاما..وهذا السبب

شهد اقتصاد تايلاند أكبر انكماش سنوي له في 22 عاما وهبوطا فصليا قياسيا في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، مع تضرر السياحة والصادرات والمشاريع المحلية من جائحة فيروس كورونا وإجراءات مكافحته، مما قاد إلى خفض النظرة المستقبلية.

وانكمش ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي يعتمد اعتمادا كبيرا على السياحة والتصدير، 12.2% في الربع الثاني مقارنة به قبل عام، وهو أسوأ انكماش منذ الأزمة المالية الآسيوية في 1988، بحسب بيانات من هيئة التخطيط.

لكن الأداء فاق المتوقع في استطلاع أجرته رويترز وكان لهبوط بنسبة 13.3%. وتراجع الاقتصاد 2% في ربع السنة المنتهي مارس آذار.

ومقارنة مع الربع السابق، انكمش الاقتصاد 9.7 % بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، وهو أعمق انخفاض مسجل، لكنه أفضل من توقعات الاقتصاديين التي كانت عند هبوط 11.4%.

وخفض المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توقعات الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020. ويتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد بين 7.3 و7.8 هذا العام مقارنة مع توقع سابق لانكماش بين 5 و6%.