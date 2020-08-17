فيتش تخفض تصنيف سلطنة عمان مع نظرة سلبية

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، اليوم الاثنين، إنها خفضت تصنيف سلطنة عُمان الائتماني للمرة الثانية هذا العام، مقلصة إياه بواقع درجة إلى ‭‭‭‭BB‬‬‬‬- من ‭‭BB‬،‬ وأبقت على نظرتها المستقبلية سلبية، مشيرة لاستمرار تآكل القوائم المالية والميزان الخارجي.

وقالت الوكالة في تقييمها الصادر، اليوم الاثنين، إنها تتوقع عجزا ماليا لسلطنة عُمان عند نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ارتفاعا من 8% العام الماضي.

كما قالت إن انخفاض الإيرادات بنسبة 32% بسبب هبوط أسعار النفط والإنتاج فاق كثيرا خفض الإنفاق بنسبة 8%.

موضوع يهمك سجلت منصة المزاد الإلكتروني التي تمكن المستفيدون من المشاركة في المزادات القضائية إلكترونياً، مبيعات وصلت إلى 100 مليون... السعودية.. 100 مليون ريال مبيعات 40 مزاداً قضائياً إلكترونياً اقتصاد

وقالت فيتش إنها تتوقع أن يتواصل ضعف الميزانية العمومية والميزان الخارجي لسلطنة عمان بعد 2020 وإن كان بوتيرة أبطأ بحسب رويترز.

كما توقعت أن تتعين تلبية أكثر من نصف احتياجات تمويل حكومة عُمان بالاستدانة من الخارج.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر النفط في صادرات عمان 45 دولارا للبرميل في 2020 وهو أقل كثيرا من تقديرها للسعر الذي يحقق مستوى التعادل، والبالغ 70 دولارا.

وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن الحكومة حصلت على قرض تكميلي بقيمة ملياري دولار من مجموعة من البنوك لتعزيز المالية العامة التي تضررت من انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي جراء أزمة فيروس كورونا.

وتوقعت فيتش أن يزيد الدين لأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري من 60% في العام الماضي.

وقالت فيتش: "ستكون السنوات المقبلة اختبارا مهما لمرونة التمويل التي أبدتها عمان في الماضي، كما أن الجدول الزمني الحاد للاستحقاق سيبقي احتياجات تمويل عمان كبيرة فيما بعد ذلك، حتى مع كبح العجز المالي".

وتوقعت فيتش أن يبلغ إجمالي العجز المالي واستحقاقات الدين الخارجي بين 12 و14 مليار دولار سنويا في الفترة من 2020 إلى 2022، وهو مستوى سجلته آخر مرة في عام 2015-2016 حين كانت الميزانية العمومية لسلطنة عمان أقوي بشكل ملحوظ.

وبينما قالت فيتش إنه يحتمل إتاحة دعم مالي لعمان من دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هذا مرهون بعدة عوامل.

وقالت إن "حجم وتوقيت وشكل الدعم الإضافي يظل غير مؤكد في ظل رغبة عمان في الحفاظ على حياد جيوسياسي، فضلا عن التحديات السياسية والمالية في بقية دول المجلس والحجم الكبير للتمويل الذي تحتاجه عمان".

وفي يونيو حزيران، خفضت موديز تصنيف عمان إلى‭‭Ba3 ‬‬ من‭‭Ba2 ‬‬ وأشارت لمخاطر مرتبطة باحتياجات التمويل وتقلص المصدات المالية في مواجهة التقلبات الاقتصادية.